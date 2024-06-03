Вадим Лисица назвал минусы в творчестве певицы.

Украинский продюсер Вадим Лисица высказался о творчестве известной певицы Тины Кароль. Он назвал минусы в ее песнях, а также ответил, что ему нравится в музыке артистки.

Кароль одна из самых популярных украинских певиц, которая активно сотрудничает с иностранными исполнителями, а недавно еще и запустила собственное музыкальное шоу. Продюсер убежден, что за последние несколько лет певица значительно улучшила свой вокал. Он считает ее замечательным профессионалом. Однако, как признается Лисица, порой не понимает ее материал:

Она начала брать манеру американских певиц, которая мне, кстати, очень нравится. С другой стороны я вообще не понимаю материал, который она выбирает. Люди, для которых она работает, они не до конца понимают, что она хотела сказать этим, и это, на мой взгляд, минус. Но как певица, профессионал, она конечно топ.

Также Вадим прокомментировал, в каком состоянии сейчас находится украинский шоубизнес. По его мнению, сейчас музыка переживает спад после стремительного подъема в 2022 и 2023 годах.

"Большинство артистов исчезли, потому что они не поняли главного, что системный подход должен быть. И в отношении релизов, и периодов между ними. Все думают, что TikTok всему голова, но это неправда. Мы еще в горизонтали, но возможно, если дальше так будет происходить, мы пойдем опять на низ понемногу", - считает продюсер.

По словам Лисицы, министерство культуры должно создавать условия для процветания украинской музыки.

"Потому, что не хватает ресурсов и денег в шоубизнесе. Их мало. Институции, которые должны работать на то, чтобы артисты получали средства, они не работают. Например, авторские организации, которые должны выплачивать роялти", - подытожил Вадим.

Напомним, ранее Вадим Лисица резко высказался об Олеге Кензове.

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