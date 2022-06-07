В современном мире уже никто не обращает внимания на разницу в возрасте, когда речь заходит о любви. Многие знаменитости счастливо женаты, несмотря на многолетнюю разницу.
Сегодня УНИАН расскажет о парах, у которых разница в возрасте больше 30 лет.
Ричард Гир и Алехандра Сильва - 34 года
72-летний Ричард Гир уже четыре года счастлив в браке с молодой писательницей Алехандрой. Сейчас супруги являются родителями двух мальчиков. Старший сын родился в 2018 году, а его младший брат – в 2020-м. Кроме родительства, они часто выходят вместе в свет, появляются на красных дорожках и прямо-таки сверкают от счастья.
Мел Гибсон и Розалинд Росс - 35 лет
66-летний Мел Гибсон уже много лет живет с 31-летней Розалид Росс, с которой воспитывает совместного ребенка. Сам Мел неоднократно говорил, что прожитое время с Росс - это лучшие годы в его жизни. Как видим, разница в возрасте - совсем не помеха.
Мик Джаггер и Мелани Хэмрик - 43 года
Эта парочка живет в гражданском браке, и разрушает сразу два стереотипа. Первый - разница в возрасте не влияет на счастливые отношения. Второй - брак без штампа в паспорте - не брак. Отметим, что Джаггер никогда не отличался привлекательной внешностью, за то харизмы у него хоть отбавляй. Вероятно, этим он и привлекает женщин.
Шон Пенн и Лейла Джордж - 31 год
В 2020 году Шон Пенн женился на молоденькой девушке Лейле Джордж. О свадьбе он сообщил только постфактум. Известно, что сыграли они секретную свадьбу во время локдауна. Сам Пенн говорил о том, что совсем не имеет значение торжество, главное, что его родные и любимые люди рядом.
Патрик Стюарт и Санни Озелл - 39 лет
Звезда франшизы "Люди Икс" Патрик Стюарт познакомился со своей будущей супругой в 2008 году. Уже через пять лет они сыграли свадьбу. "Это не такая уж и помеха. Разве что он в лучшей форме, чем я, что меня просто бесит", - сказала в одном из интервью Озелл.
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