Джаред Лето, Кайли Миноуг / коллаж из фото

О них мечтают многие, но, кажется, брак их совсем не интересует. Может это связано с тем, что они еще не встретили того самого человека, а может просто любят свободу. Как бы там ни было, некоторые знаменитости еще ни разу не состояли в официальном браке.

Леонардо Ди Каприо

Голливудскому актеру приписывают романы с множеством знаменитых женщин, среди которых Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Блейк Лайвли и другие. Сейчас у него новая пассия, модель Камилла Морроне. Поговаривают, что Лео сделал возлюбленной предложение, но пока никакой конкретики о свадьбе нет. Возможно, именно Камилла станет первой официальной женой актера, а может и нет. Он - товарищ непредсказуемый!

Леонардо Ди Каприо / https://www.instagram.com/yankdrop/

Шарлиз Терон

Обладательница "Оскара" Шарлиз Терон также ни разу не была в браке. У нее было несколько громких романов, в том числе с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом, но до свадьбы дело так и не дошло.

Известно, что Шарлиз решила посвятить себя детям. Отметим, у нее нет родных детей. Она воспитывает приемных мальчика и девочку.

Шарлиз Терон / instagram.com/charlizeafrica

Кайли Миноуг

Певица много раз пыталась устроить свою личную жизнь, но что-то постоянно ей мешало. В 2016 году удача ей таки улыбнулась. Тогда стало известно о ее помолвке с актером Джошуа Сассом, но уже через год Миноуг разорвала с ним отношения, так и не сыграв свадьбу. Оказалось, что жених очень любил ей изменять. Сейчас она встречается с Полом Соломонсом, и они уже объявили о помолвке. Но будет ли свадьба - пока наверняка неизвестно.

Кайли Миноуг / instagram.com/kylieminogue

Джаред Лето

Любимчик миллионов женщин Джаред Лето тоже ни разу официально не был женат. Он встречался с Бритни Спирс, Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон и другими знаменитыми девушками, но о свадьбе, кажется, так и не задумывался. 

Сам Джаред неоднократно говорил, что не готов брать на себя ответственность за другого человека, поэтому пока он живет холостяцкой жизнью.

Джаред Лето / фото REUTERS

Аль Пачино

Голливудский актер Аль Пачино очень любит женщин, но не готов прощаться со своей свободой. Известно, что у него есть трое детей, матери которых так и не стали официальными женами Аль Пачино. И хоть с женщинами у него не сложилось, зато он откровенно говорит о том, что лучшее в его жизни - это дети.

Аль Пачино / фото REUTERS

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