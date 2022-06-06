Они так и не создали свою ячейку общества.

О них мечтают многие, но, кажется, брак их совсем не интересует. Может это связано с тем, что они еще не встретили того самого человека, а может просто любят свободу. Как бы там ни было, некоторые знаменитости еще ни разу не состояли в официальном браке.

Леонардо Ди Каприо

Голливудскому актеру приписывают романы с множеством знаменитых женщин, среди которых Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Блейк Лайвли и другие. Сейчас у него новая пассия, модель Камилла Морроне. Поговаривают, что Лео сделал возлюбленной предложение, но пока никакой конкретики о свадьбе нет. Возможно, именно Камилла станет первой официальной женой актера, а может и нет. Он - товарищ непредсказуемый!

Шарлиз Терон

Обладательница "Оскара" Шарлиз Терон также ни разу не была в браке. У нее было несколько громких романов, в том числе с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом, но до свадьбы дело так и не дошло.

Известно, что Шарлиз решила посвятить себя детям. Отметим, у нее нет родных детей. Она воспитывает приемных мальчика и девочку.

Кайли Миноуг

Певица много раз пыталась устроить свою личную жизнь, но что-то постоянно ей мешало. В 2016 году удача ей таки улыбнулась. Тогда стало известно о ее помолвке с актером Джошуа Сассом, но уже через год Миноуг разорвала с ним отношения, так и не сыграв свадьбу. Оказалось, что жених очень любил ей изменять. Сейчас она встречается с Полом Соломонсом, и они уже объявили о помолвке. Но будет ли свадьба - пока наверняка неизвестно.

Джаред Лето

Любимчик миллионов женщин Джаред Лето тоже ни разу официально не был женат. Он встречался с Бритни Спирс, Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон и другими знаменитыми девушками, но о свадьбе, кажется, так и не задумывался.

Сам Джаред неоднократно говорил, что не готов брать на себя ответственность за другого человека, поэтому пока он живет холостяцкой жизнью.

Аль Пачино

Голливудский актер Аль Пачино очень любит женщин, но не готов прощаться со своей свободой. Известно, что у него есть трое детей, матери которых так и не стали официальными женами Аль Пачино. И хоть с женщинами у него не сложилось, зато он откровенно говорит о том, что лучшее в его жизни - это дети.

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