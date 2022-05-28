Некоторые привычки звезд повергнут вас в шок.

У каждого свои тараканы в голове. И знаменитости - не исключение. Кто-то из них по шесть раз в день чистит зубы, а кто-то, боясь сглаза, стучит по дереву.

О каких звездных привычках вы даже не догадывались - далее в материале УНИАН.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон достаточно суеверная барышня, поэтому поплевать три раза через плечо и постучать по дереву для нее - вообще не проблема. Более того, она увлекается нумерологией и уверена, что если загадать желание в 11:11, то она обязательно сбудется.

Кэти Перри

Сложно не заметить сияющую улыбку певицы Кэти Перри. Она всегда улыбается во все 32 зуба, поэтому и не странно, что уделяет особое внимание гигиене полости рта. Она чистит зубы по шесть раз в день, используя при этом множество щеток. Для кого-то это может показаться перебором, а кто-то возьмет себе на вооружение. Зато из ее рта всегда пахнет мятной свежестью.

Эминем

Эминем, несмотря на постоянные тусовки и популярность, просто обожает тишину и темноту. Не дай Бог, в его спальню просочится лучик света, то его сон будет прерван. Да-да, он проснется, и больше не уснет.

Роберт Паттинсон

Любимчик миллионов женщин, "вампир" Роберт Паттинсон неоднократно говорил о том, что он не любит купаться. Порой он запускает себя до такого состояния, что ему самому становится тошно от неприятного запаха своего тела. Впрочем, вот вам и "ожидание" и "реальность". Да, идеальных людей не существует.

Леди Гага

Леди Гага, кажется, жить не может без меда. Она употребляет его каждый день. В одном из интервью она признавалась, что может есть его ложками. Более того, мед прописан в ее райдере. Лучше пусть будет мед, чем деготь, согласны?

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