Певица показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская обнародовала в своем Instagram-блоге новую фотографию.
В кадре звезда появилась в кожаном мини-платье цвета марсала. При этом она сидела на корточках, выдвинув одну ножку в сторону. Такой эксцентричный образ Могилевская дополнила черными массивными босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.
В целом такой образ вызвал восторг у ее поклонников. За несколько часов фото набрало почти 20 тысяч лайков.
"Красотка", "Вы прекрасны в любом весе", "Класс", "Супер", "Вау", - пишут фаны в комментариях.
Певица показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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