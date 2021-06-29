Певица вызвала восторг у поклонников.

Украинская певица Наталья Могилевская обнародовала в своем Instagram-блоге новую фотографию.

В кадре звезда появилась в кожаном мини-платье цвета марсала. При этом она сидела на корточках, выдвинув одну ножку в сторону. Такой эксцентричный образ Могилевская дополнила черными массивными босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.

В целом такой образ вызвал восторг у ее поклонников. За несколько часов фото набрало почти 20 тысяч лайков.

"Красотка", "Вы прекрасны в любом весе", "Класс", "Супер", "Вау", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич