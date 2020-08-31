Могилевская показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская приняла участие в первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами". Она встречала участников на балконе.
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На первый эфир главного танцевального шоу страны звезда надела длинное платье в пол с леопардовым принтом. Стоит отметить, что такое платье с асимметрией сейчас в тренде. А дополнили образ босоножки с цепями и модные украшения.
"Супер, огненная, блеск в глазах", "Красотка", "Достойно выглядишь", - написали фанаты.
Могилевская показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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