Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Наталья Могилевская приняла участие в первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами". Она встречала участников на балконе.

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На первый эфир главного танцевального шоу страны звезда надела длинное платье в пол с леопардовым принтом. Стоит отметить, что такое платье с асимметрией сейчас в тренде. А дополнили образ босоножки с цепями и модные украшения.

"Супер, огненная, блеск в глазах", "Красотка", "Достойно выглядишь", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич