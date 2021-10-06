Украинская певица Наталья Могилевская решила уйти в информационный локдаун минимум на шесть часов.
"Предлагаю сегодня уйти в информационный локдаун добровольно, хотя бы на 6 часов. Подумать о своей жизни и приоритетах, почитать бумажную книгу, не о бизнесе, а о любви. Насладиться осенним вечером под тёплым пледом с чашкой горячего чая", - написала звезда в своем инста-блоге.
Также она вспомнила и о важности здорового сна, чтобы успеть отдохнуть и набраться сил перед предстоящим днем.
"И лечь спать не в те же сутки, в которые планируете проснуться", - подытожила Могилевская.
Читайте такжеУчастники Maneskin полностью разделись перед камерой (фото)Кто такая Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - украинская певица, автор песен, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Могилевская участвовала в шоу "Танцы со звездами", а также была наставником в проекте "Голос. Дети". В 2021 году стала звездным капитаном на шоу "Співають всі".
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