Украинская певица Наталья Могилевская в своем фотоблоге показала несколько новых кадров, на которых она предстала в непривычном образе.
Так, на снимках звезда позирует в коричневом раздельном купальнике, а также она надела цепочку с кулоном. Наталья, видимо, решила показаться поклонникам без макияжа, поэтому сделала кадры крупным планом.
В целом такие фото понравились поклонникам Могилевской. Кто-то сказал, что она выглядит потрясающе без макияжа, а кто-то и вовсе ее не узнал.
"Очень красиво без макияжа, натурально", "Естественность - это ваше", "Вы очень нежная", "Не узнала сразу", "Шикарная", "Счастливые глаза", - комментируют снимки пользователи сети.
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