"Попа, как у Ким": Настя Каменских в мини-шортах сверкнула округлыми ягодицами (фото)

Каменских поделилась с поклонниками своими упражнениями для подтянутой попы.

32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком со своими подписчиками.

Фото она разместила в Instagram.

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Каменских поделилась с поклонниками своими упражнениями для подтянутой попы. Свои советы Настя проиллюстрировала пикантным снимком, доказывающим, что ей можно верить.

На фото она позирует в коротком спортивном топе и коротеньких шортах, которые частично обнажают ее подкачанные ягодицы.

"Попа, как у Ким!", - прокомментировали снимок подписчики.

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