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"Попа, как у Ким": Настя Каменских в мини-шортах сверкнула округлыми ягодицами (фото)

12:01, 12 июня 2020
Звезды
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32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком / Instagram Настя Каменских

Фото она разместила в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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Каменских поделилась с поклонниками своими упражнениями для подтянутой попы. Свои советы Настя проиллюстрировала пикантным снимком, доказывающим, что ей можно верить.

На фото она позирует в коротком спортивном топе и коротеньких шортах, которые частично обнажают ее подкачанные ягодицы.

"Попа, как у Ким!", - прокомментировали снимок подписчики.

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Теги: #певица#Настя Каменских