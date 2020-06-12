"Попа, как у Ким": Настя Каменских в мини-шортах сверкнула округлыми ягодицами (фото)
12:01, 12 июня 2020Звезды
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Каменских поделилась с поклонниками своими упражнениями для подтянутой попы.
32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком / Instagram Настя Каменских
32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком со своими подписчиками.
Фото она разместила в Instagram.
Instagram Настя Каменских
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Каменских поделилась с поклонниками своими упражнениями для подтянутой попы. Свои советы Настя проиллюстрировала пикантным снимком, доказывающим, что ей можно верить.
На фото она позирует в коротком спортивном топе и коротеньких шортах, которые частично обнажают ее подкачанные ягодицы.
"Попа, как у Ким!", - прокомментировали снимок подписчики.
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