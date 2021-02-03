Певица выпустила клип на песню "Почуття", фанаты в восторге.

Украинская певица Настя Каменских на днях выпустила чувственный клип на песню "Почуття". Фанаты пришли в восторг и от песни, и от образа певицы.

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"Почуття" - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь", - описала песню Настя.

Также Настя выразила надежду на то, что ее музыка, песни, видео, все, что она делает - дарит людям столько же счастья, вдохновения и радости, сколько они дарят ей!

"Друзья мои, я получила от вас столько тепла и добрых слов. Вы такие светлые, душевные и чувствующие люди. Благодарю каждого из вас за невероятную поддержку и энергию добра", - написала Каменских.

"Безумно любим и благодарим за всё, что вы делаете для нас", "Какой невероятно красивый образ", "Музыка ваша - чистый кайф", "Благодарю тебя и твоего супруга за то, что вы передаёте такое количество энергии любви и добра", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич