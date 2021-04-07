Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию в леопардовом купальнике.
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На снимке она позирует, сидя на корточках. Яркий купальник Настя дополнила цепочкой на талию. Волосы звезда распустила и надела браслет с серьгами-пуссетами.
"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", - подписала фото Настя.
"Мне кажется, или у нее виден живот?", "Вас можно поздравить? У вас животик появился", "Вернется беременной", "Беременна", - пишут фаны в комментариях.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
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