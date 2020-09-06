Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в сексуальных образах.
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На снимках Настя предстала в нарядах, в которых снималась в своем клипе на новую песню A HUEVO. На одном из фото Настя позирует в леопардовых штанах, железном бюстгальтере с кольцами и кожаной курточке.
На другом фото девушка уже позирует в длинном красном платье с высоким разрезом на ноге. А дополнили этот образ лодочки с тонкими ремешками, которые певица закрутила вокруг ноги. Интересно, что волосы у Насти были нарощенные и заплетены в длинную косу.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
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