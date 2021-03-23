Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.
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На снимке звезда позирует в голубом раздельном купальнике, а за ухом у нее красуется экзотический цветок. В руке Настя держит бокал с шампанским.
"Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже", - подписала фото Каменских.
"Или чтобы каждый мальчик в шортиках смог позволить привезти свою любимую девочку на красивый пляж", "Самое мотивационное фото с утра", "Золотые слова", - ответили Насте поклонницы.
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