Каменских показала дерзкий "лук" / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в удлиненной футболке оверсайз, джинсовке, колготках в сеточку и красных ботфортах на высоком каблуке. При этом Настя подняла одну ногу и руку, тем самым приняв "рокерскую" позу. Образ получился ярким и дерзким.
"Нереальная", "Крутышка", "Вау", "Огонь", "Круто и сексуально", "Классная", - написали фанаты.
Каменских показала дерзкий "лук" / instagram.com/kamenskux
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