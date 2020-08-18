"Это уже чересчур": голая Настя Каменских позировала на лугу

Певица была полностью раздета.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует посреди поля.

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Девушка предстала перед камерой абсолютной голой. При этом позировала она спиной, чтобы прикрыть свои интимные места. Стоит отметить, что попу Настя все же показала крупным планом.

Поклонникам не понравилось такое фото певицы. Они ее жестко раскритиковали.

"Она, что там, с дуба рухнула?", "Все хорошо в меру, а тут меры явно нет", "Это уже слишком", "Огромная попа, и не как у Ким", "Зачем такие откровенные фото выставлять... Не ценит себя", "Какой ужас. Я, конечно, за эстетику, но не такую", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич