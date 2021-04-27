Украинская певица Настя Каменских отправилась в Мексику со своей мамой и лучшей подругой для съемок собственного реалити "Девочки рулят".
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Так, в 6 выпуске к женской компании присоединился супруг Каменских, рэпер Потап. Влюбленные решили сбежать от чужих глаз, чтобы побыть наедине. Но настойчивые и любопытные операторы все же "застукали" пару в постели.
Обнаженная Каменских и Потап лежали в белоснежной постели и нежились. Они мило ворковали и целовались. Напомним, пара сыграла свадьбу два года назад. До этого они много лет скрывали свои отношения.
"Было так сладко провести это время с Лешей. Сходить на свидание, понежиться в постели. Но пришло время расставаться, и я не могла сдержать эмоций. Мне всегда его так мало", - сказала Настя.
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