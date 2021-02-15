Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram романтическое фото со своим супругом Потапом.
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В День Святого Валентина Потап с самого утра поздравил свою любимую. Он подарил ей много воздушных шариков красного цвета в виде сердца. Также он преподнёс своей супруге огромный букет.
Поклонникам очень понравился такой снимок. При этом они нашли у Потапа сходство со знаменитым Мистером Пропером.
"Почему мне здесь Потап похож на мистер Пропера?", "Я, конечно, не хочу обидеть Потапа, но он здесь похож на Мистера Пропера", - шутят фанаты.
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