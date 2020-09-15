Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке звезда позирует в черных велосипедках и топе. На колени она надела наколенники, чтобы защититься от травм, которые возможны во время занятия спортом.
Стоит отметить, что Каменских на фото предстала без макияжа. Такой естественный снимок понравился ее фанатам.
"Очень красиво", "Лучшая", "Элегантная, не налюбуюсь", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
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