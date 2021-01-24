Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует, сидя на подстилке на песке. На ней надето черное коротенькое платье. Также Настя надела на голову солнцезащитные очки. При этом в руках она держала бокал с вином.
Фанатам не понравилось такое фото. Они считают, что Настя слишком часто пользуется фотошопом.
"Фотошоп неудачно сделан. Получились очень длинные ступни на красивых ножках", "Неужели одетая?", "Настя, какой размер ноги?", "Как всегда, с вином", - написали поклонники.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
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