Российский Playboy с Ивлеевой заподозрили в плагиате украинской обложки.

Недавно российская телеведущая Настя Ивлеева снялась для обложки журнала Playboy.

"Смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy", - сказала Ивлеева.

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Но уже через несколько часов после выхода журнала, фотограф Даниэла Рубинштейн уличила Ивлееву и российскую команду в плагиате. По ее словам, в декабре украинский журнал выпустил первую диджитал 3D обложку за 68 лет существования журнала. А теперь схожую обложку выпустил российский журнал.

"В российском Playboy использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере. Более того, использовалась та же одежда украинского бренда. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа!" – отметила она.

Команда Насти Ивлеевой не стала молчать. Они ответили, что ранее не видели обложку украинской версии журнала.

"Никто ваш проект в глаза не видел из нашей команды. Хотите – ведите открытый спор с журналом Playboy. Приводить вам миллион примеров на тему плагиата, в том числе, вашей работы – считаю необоснованной тратой времени и глупостью", – говорится в комментарии.

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Автор: Диана Могилевич