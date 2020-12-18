Модель поделилась фото в своем Инстаграм.

Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая два с половиной месяца назад стала мамой, опубликовала снимок с новорожденной.

Читайте такжеМодель Джиджи Хадид впервые опубликовала снимок с дочкойВ Инстаграм модель, которая еще даже не обнародовала имя дочери, разместила снимок, на котором изображена с детской коляской. Девочки в кадре не видно. "Ее первый снег", - подписала снимок молодая мама.

На фото Джиджи стоит с коляской посреди заснеженной и пустой улицы. Она одета в черное пальто и белые ботинки. Коляска накрыта дождевиком.

Поклонники оценили снимок супермодели, засыпав ее в комментариях положительными отзывами.

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Автор: Ирина Погорелая