Звезда показала новое фото.

Известная супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram новое фото, где позирует в белом платье.

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На снимке девушка предстала в легком белом платье в пол, которое сексуально приоткрывало разные части ее тела. Стоит отметить, что верх платья спал на плечи и оголил грудь звезды.

Дополнили целостный образ детали в виде экзотического фрукта, который Наоми держала в руке. А также зеленый вазон, который добавил красок в фотографию.

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Автор: Диана Могилевич