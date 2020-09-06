Модель показала фото / instagram.com/naomi

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На снимке девушка предстала в легком белом платье в пол, которое сексуально приоткрывало разные части ее тела. Стоит отметить, что верх платья спал на плечи и оголил грудь звезды. 

Дополнили целостный образ детали в виде экзотического фрукта, который Наоми держала в руке. А также зеленый вазон, который добавил красок в фотографию.

Модель показала фото / instagram.com/naomi

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Автор: Диана Могилевич