ДТП произошло на трассе из Киева в Чернигов.

Мама украинской певицы Камалии попала в ДТП. По словам звезды, ее мама ехала по трассе из Киева в Чернигов, где и прижал ее к обочине грузовик.

Камалия добавила, что с мамой все в порядке, она не пострадала. Но ее возмутило то, что виновник ДТП, который к тому же повредил машину, просто скрылся с места происшествия.

"Вызвали полицию, она приехала через час. А на трассе с ограничением движений в 50 км/ч мимо проезжающая машина умудрилась сбить аварийный знак", – написала Камалия.

Также звезда попросила всех водителей быть осознанными и водить машины максимально осторожно.

"Я всегда притормаживаю на перекрестках, даже если еду по главной полосе, потому что не раз было, когда на меня буквально "вылетал" лихач. Меня спасла моя предусмотрительность", – добавила певица.

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Камалия - украинская певица и "Самая красивая женщина мира 2008". В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" была признана победителем фестиваля "Песня года". А уже в 2004 году ее удостоили звания Заслуженной артистки Украины.

В 2003 году она вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура. Вместе они воспитывают двоих дочерей - Арабеллу и Мирабеллу.

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Автор: Диана Могилевич