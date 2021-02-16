Артистка позировала в прозрачном корсете, сексуально изгибаясь.

Известная украинская певица Надя Дорофеева восхитила поклонников новым соблазнительным образом. Читайте также"В миллиметре от позора": Седокова раззадорила сеть фото в чулках

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре звезда предстала в нюдовом корсете с прозрачными вставками и джинсах с завышенной талией. Дополнила свой сексуальный "лук" тату-перчатками.

"Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна", - написала в посте Дорофеева.

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Автор: Ольга Робейко