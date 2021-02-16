Дорофеева удивила поклонников новым аутфитом / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Известная украинская певица Надя Дорофеева восхитила поклонников новым соблазнительным образом. Читайте также"В миллиметре от позора": Седокова раззадорила сеть фото в чулках
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре звезда предстала в нюдовом корсете с прозрачными вставками и джинсах с завышенной талией. Дополнила свой сексуальный "лук" тату-перчатками.
"Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна", - написала в посте Дорофеева.
Дорофеева удивила поклонников новым аутфитом / фото instagram.com/nadyadorofeeva
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