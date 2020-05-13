Надя Дорофеева засветила соблазнительные ножки на домашнем фото

За 10 часов снимок собрал более 110 тысяч лайков.

Украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Певица сфотографировалась сидя на пушистом ковре на фоне стеллажей с обувью. На ней была надета толстовка оверсайз, открывающая ее стройные ножки.

За 10 часов снимок собрал более 110 тысяч лайков.