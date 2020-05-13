Надя Дорофеева засветила соблазнительные ножки на домашнем фото
09:52, 13 мая 2020Звезды
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За 10 часов снимок собрал более 110 тысяч лайков.
Дорофеева показала новое фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.
Instagram Надя Дорофеева
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Снимок опубликован в ее Instagram.
Певица сфотографировалась сидя на пушистом ковре на фоне стеллажей с обувью. На ней была надета толстовка оверсайз, открывающая ее стройные ножки.
За 10 часов снимок собрал более 110 тысяч лайков.
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