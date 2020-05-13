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Надя Дорофеева засветила соблазнительные ножки на домашнем фото

09:52, 13 мая 2020
Звезды
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Дорофеева показала новое фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Instagram Надя Дорофеева

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Певица сфотографировалась сидя на пушистом ковре на фоне стеллажей с обувью. На ней была надета толстовка оверсайз, открывающая ее стройные ножки. 

За 10 часов снимок собрал более 110 тысяч лайков. 

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Теги: #Надя Дорофеева