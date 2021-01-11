Певица испугалась змеи.

Украинская певица Надя Дорофеева отдыхает со своим супругом Владимиром Дантесом на Бали.

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В один из дней к паре в номер заползла змея. Когда Надя ее увидела, то очень испугалась. Влюбленные решили позвать на помощь сотрудников отеля, чтобы те выловили змею и отпустили на волю.

"Да, друзья, такое в моей жизни впервые случилось. Очень неприятная ситуация. Мы аж охренели. Сейчас легли, но страшно понимать, что змея ползала у нашей кровати. Спать будет очень "весело"", - сказала Дорофеева.

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Автор: Диана Могилевич