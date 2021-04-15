Певица предстала на фото в откровенном образе.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram домашнее фото.

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На снимке она предстала в белом кроп-топе, трусиках и гетрах. При этом она повернулась к камере спиной и якобы искала что-то в шкафчике.

"Нечего надеть", - посетовала Надя.

"Иди так, молю", "Проблема каждой девочки", "Мой муд каждый день", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич