Надя Дорофеева: Мой план на "Голосі країни" – сделать все, чтобы победил участник моей команды

Украинская певица Надя Дорофеева в интервью УНИАН рассказала, сложно ли ей конкурировать со своим продюсером Потапом в шоу "Голос країни", как она будет идти к победе со своей командой, а также об отношениях с Владимиром Дантесом и новом клипе о смелости.

Надя, вы уже были тренером-победителем в "Голосі країни". У вас есть план, который и в этот раз может привести вас к победе?

Я поняла одно – в этом непредсказуемом проекте не существует конкретных планов. Все зависит от того, насколько сильно тот или иной участник откликнется зрителю, зритель тут – самый главный. Безусловно, я уже знаю больше тонкостей: какие песни лучше заходят и что нужно выбирать те, которые максимально раскрывают артиста… Единственный мой план как тренера в этом сезоне – постараться сделать максимально все, чтобы победил участник моей команды.

Долгое время вы были в группе, которую продюсировал Потап. Не сложно соперничать в проекте со своим наставником?

Наверное, в этом плане мне сложнее всего. Непросто конкурировать с Потапом, которого я очень люблю и уважаю. С одной стороны – об этом нужно все время помнить, но с другой – думать, в первую очередь, о своей команде, а не о наших отношениях.

Я готова конкурировать и сделаю все, чтобы мои участники смотрелись достойно. И мне было бы приятно, если бы Потап мной гордился.

Кто ваш главный тренер-конкурент?

Главным моим конкурентом, в теории, может оказаться команда второго шанса. Бывает так, что участник возвращается и может победить.

Вы сказали, что будете подбирать песни, которые сейчас больше "заходят" зрителю. А на какой музыке росли вы сами?

Мне не очень повезло в детстве с музыкой. К сожалению, мне никто не ставил песни Битлз или Майкла Джексона… Я слушала то, что в то время слушали родители, и то, что крутили по телевизору. С альтернативной музыкой меня впервые познакомил брат Максим: он показал группы "Король и Шут" и "Каста" – очень противоположные по стилю. Но это стало для меня глотком свежего воздуха (смеется). Может, поэтому в моей душе с тех пор живет страсть к андеграунду.

Большинство ваших поклонников - подростки. Как считаете, вы влияете на их становление как личностей?

Мне нравится, что аудитория растет вместе со мной. Думаю, это правильно и с музыкальной точки зрения, и со стороны смыслов – меняются тексты, посылы и многое другое… Если "Время и Стекло" просто обожали дети, то мои слушатели и зрители повзрослели. Безусловно, среди них есть подростки. Как я на них влияю? В этом году я начала открыто выражать свои мысли в инстаграм-постах: пишу о страхах, о комплексах, о принятии себя, о важных темах, на которые осмелилась говорить только сейчас. И это у многих откликается.

Многие ваши треки становятся трендами в соцсетях. Как вы понимаете, что песня будет хитом?

Это невозможно понять на 100%, пока ты ее не выпустишь. У успешности трека много составляющих, на которые нужно обращать внимание: это зависит и от аудитории, и от настроения, и даже от времени года. Например, осенью с большей вероятностью зайдет трогательная лирическая песня, чем летне-легкая по своей атмосфере.

Недавно вы сделали новую татуировку и говорили о смелости в своих соцсетях. К кому вы обращаетесь и какой смысл вкладываете в этот пост?

Я очень давно хотела сделать тату именно в этом месте, на ноге, но не знала, что набить. И тут написалась песня raznotsvetnaya… Это слово напоминает мне о том, что я разная, оно – о моем желании быть смелее. И в этом году я пообещала себе стать более смелой во всех своих проявлениях. Raznotsvetnaya – о том, что я такая, какая есть: если вы не хотите принимать меня такой – не принимайте, это ваше право. Это история о смелости - быть собой, любить без запретов, творить, расти, принимать себя самого и других людей, быть свободным от чужого мнения.

Кстати, клип на песню raznotsvetnaya получился впечатляющим, и вы предстали в неожиданном образе.

Этот клип сняла гениальная Таня Муиньо – лучший клипмейкер, прославляющий нашу страну во всем мире. Raznotsvetnaya – песня со смыслами, которые близки каждому, каждый ее воспримет, увидит, прочувствует по-своему, со своим оттенком. Мне очень интересно, как она вам откликнется, буду ждать фидбеки у себя в соцсетях!

Чем еще будете удивлять поклонников в ближайшее время? Будут ли новые коллаборации?

Я продолжаю готовить первый большой альбом, работать над музыкой и концепцией. Все, что я делаю, связано исключительно с сольным проектом. И, скажу коротко: да, коллабораций ждать!

Вы очень много работаете, посещаете разные мероприятия, сидите в красном кресле на "Голосе страны"... Как успеваете совмещать карьеру и семью?

Так как моя семья музыкально-творческая, для нас с Вовой Дантесом эти понятия неразделимы. Мы живем такой интересной и наполненной жизнью, что, если бы был перекос в одну из сторон, мы чувствовали бы себя несчастливыми. У нас в вопросе приоритетов – баланс.

Диана Могилевич