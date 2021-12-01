Певица поделилась архивным фото.

Украинская певица Надежда Мейхер обнародовала в своем инста-блоге фотографию, на которой ей всего 16 лет. Тогда будущая звезда позировала возле школьной доски в окружении своих однокурсников и преподавательницы английского языка, к которой она ходила на курсы.

На фото, которое было сделано в далеком 1998 году, Надежда предстала в голубом костюме - пиджак и мини-юбка. Отметим, что у звезды всегда была красивая фигура. К слову, она не испортилась и после родов.

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Надежда Мейхер обрела популярность после участия в женской группе "ВИА Гра". Несколько лет певица состояла в группе, но затем покинула ее из-за беременности. Временно ее заменяла Татьяна Найник, так как после родов Мейхер вернулась в состав. В 2011 году Надя окончательно покинула "ВИА Гру" из-за второй беременности.

После ухода из группы она попробовала начать сольную карьеру, которая не была такой удачной. Также она стала ведущей "Невероятных историй любви" на СТБ. В 2020 году Надежда участвовала в проекте "Танцы со звёздам" в паре с Кириллом Васюком. Пара заняла 3-е место. В конце этого же года принимала участие в 11 сезоне "Голос страны". На боях певица покинула проект по собственному желанию.

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Автор: Диана Могилевич