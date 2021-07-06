Телеведущая показала полуголое фото.

Российская телеведущая и певица Оля Бузова поделилась с фолловерами откровенным снимком, который вызвал у них неоднозначную реакцию.

Девушка предстала в кадре в белых трусиках, но без бюстгальтера. При этом она стояла спиной к камере, тем самым прикрыв обнаженную грудь. Но пользователям сети такой снимок не понравился. Они накинулись на Олю в комментариях.

"И потом вы жалуетесь на то, что над вами смеются и вас осуждают многие. И учитывая, что 90% ваших подписчиков - это девочки школьного возраста, вам стоило бы быть немного скромнее", "Так и до pornhub недалеко. Остановись", "Вот это дно", "Неужели совсем не стыдно?!", - пишут поклонники в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич