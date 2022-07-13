Комика могут задержать в Турции и экстрадировать в Россию.

В России завели уголовное дело на комика Максима Галкина, который осуждает войну в Украине. Его обвиняют в распространении так называемых фейков об армии РФ.

"В России против Галкина возбуждено уголовное дело. Он наговорил себе статью. И она предусматривает заключение", - сообщил российский депутат Роман Худяков на своей странице в Instagram.

По его словам, Галкина могут задержать в Турции и экстрадировать в Россию: "С учетом всего сказанного и общественного резонанса Максим Галкин получит около семи лет, за исключением того, что проведет в СИЗО до приговора.

Отметим, такое негодование у россиян вызывает то, что Максим Галкин с первых дней войны в Украине осуждает кровопролитие в нашей стране. В своих соцсетях он рассказывает обо всех ужасах войны и осуждает преступный режим Кремля.

В Израиле он давал концерты, а вырученные деньги с продажи билетов перечислял на помощь беженцам. При этом он неоднократно признавался в любви своей родине и добавлял, что Россия - это не власть.

Алла Пугачева, в свою очередь, после всех нападок на Галкина заявила, что будет защищать своего мужа и ей есть что рассказать.

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