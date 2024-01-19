Он пытался успокоить двух девушек.

Украинский певец YAKTAK, который обрел популярность благодаря таким хитам как "Не мовчи", "Уночі", "Наречена" и другим, рассказал об инциденте, который произошел на его концерте.

Ярослав Карпук (настоящее имя артиста, - УНИАН) признался, что случалось всякое. Но один случай он запомнил больше всего. Так, во время его выступления произошла драка.

"Однажды прямо перед сценой две девушки подрались, и я прям во время песни их пытался остановить. Одну отправил в один конец зала, другую – в другой", - рассказал Ярослав в интервью УНИАН.

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Он добавил, что бывало и такое, что люди выпрыгивали к нему на сцену или обливали аппаратуру водой.

Также Карпук рассказал, как чаще всего с ним знакомятся поклонницы. По его словам, ничего необычного они не придумывают, действуют по стандартной схеме.

"Обычно просто пишут в директ в Инстаграмме или подходят после концертов, знакомятся", - добавил артист.

Отметим, YAKTAK стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024. Он представил песню "LaLaLa" о невзаимной любви. 3 февраля состоится финал, во время которого и станет известно, будет ли Ярослав представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

Напомним, YAKTAK в интервью УНИАН рассказал, как решился на участие в Нацотборе на Евровидение-2024, видит ли конкурентов среди других финалистов, о безумной популярности, и о том, планирует ли свадьбу с девушкой.

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