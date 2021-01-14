Легендарная итальянская актриса поделилась очередным снимком со стильной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа.

Читайте такжеМоника Беллуччи в платье от известного дизайнера предстала в нежном образеОна поделилась кадром с фотосессии для журнала Sorbet. На черно-белом фото Беллуччи предстала в роскошном платье с глубоким декольте и огромным бантом. На руках у актрисы длинные кожаные перчатки поверх которых надеты браслеты от cartier, а во рту она держит колье также от этой знаменитой ювелирной марки. Волосы Беллуччи уложены в объемную прическу с легкими локонами.

На лице у звездной актрисы насыщенный профессиональный макияж с акцентом на глаза.

Автором снимка, сделанного в латнском кабаре Paradis, стала немецкий фешн-фотограф Эллен фон Унверт. Она получила популярность, когда сняла Клаудиу Шиффер для рекламы джинсов Guess?. Большинство работ Эллен посвящено эротической женственности.

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Автор: Ирина Погорелая