Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа.
Читайте такжеМоника Беллуччи в платье от известного дизайнера предстала в нежном образеОна поделилась кадром с фотосессии для журнала Sorbet. На черно-белом фото Беллуччи предстала в роскошном платье с глубоким декольте и огромным бантом. На руках у актрисы длинные кожаные перчатки поверх которых надеты браслеты от cartier, а во рту она держит колье также от этой знаменитой ювелирной марки. Волосы Беллуччи уложены в объемную прическу с легкими локонами.
На лице у звездной актрисы насыщенный профессиональный макияж с акцентом на глаза.
Автором снимка, сделанного в латнском кабаре Paradis, стала немецкий фешн-фотограф Эллен фон Унверт. Она получила популярность, когда сняла Клаудиу Шиффер для рекламы джинсов Guess?. Большинство работ Эллен посвящено эротической женственности.
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