В феврале прогремел финал национального отбора, где представителем Украины на Евровидение-2025 выбрали группу Ziferblat. Кирилл Роговой и Иван Степанищев из группы Molodi заняли второе место, но их конкурсная песня "my sea" завирусилась так, что карьера ребят стремительно пошла вверх.

Группа Molodi дебютировала в большом телевизионном проекте - стала участником нового сезона шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ.

"Я люблю Украину" - это наше первое большое телевизионное шоу, и нам очень понравилось участвовать. Мы были открыты, искренни, были собой. Классно, что это развлекательно-познавательный формат, и мы смогли свободно чувствовать себя, отрываться на уровне с другими участниками", - прокомментировали Иван и Кирилл.

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На съемках шоу "Я люблю Украину" юноши признались, что своим результатом на Нацотборе Евровидения-2025 более чем довольны, ведь стали известными без груза ответственности за страну и многомесячной подготовки к выступлению в Швейцарии.

"Мы взяли свое. У нас появились концерты, нас знают, о нас говорят, нас приглашают. Нас наконец начали узнавать, нас наконец поняли", - прокомментировал солист Кирилл Роговой.

"Победа в Нацотборе Евровидения сто процентов дает больше, чем второе место, потому что о тебе слышит весь мир. Но сейчас на плечах группы Ziferblat лежит очень большая ответственность. Им нужно достойно представить страну, и это требует постоянной подготовки. Поэтому мы получили максимум результата и еще и минимум ответственности", - подчеркнул барабанщик Иван Степанищев.

Сейчас ребята сосредоточены на построении собственного имиджа и себя как артистов. Они записали альбом и готовятся радовать поклонников новыми релизами. А уже в это воскресенье, 30 марта, зрители узнают о группе больше в премьерном выпуске шоу "Я люблю Украину".

Новые выпуски шоу "Я люблю Украину" будут выходить каждое воскресенье, в 19:00, на телеканале ТЕТ - с новой ведущей Дарьей Петрожицкой, неизменными капитанами Александром Педаном, Юрием Ткачом и любимыми звездами.

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