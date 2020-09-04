3 сентября на закрытии "Недели моды" украинская певица Наталья Могилевская появилась вдвоем с известным миллионером, владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым.
Читайте такжеИрину Билык застукали в интимный момент, СМИ пишут о новом романе звезды (видео)
Парочке сразу же многие "приписали" роман, пишет Viva. Могилевская и Рыжов весь вечер шутили, смеялись и держались за руки.
"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила", - рассказала артистка.
Правда, официально подтверждать отношения с Рыжовым Могилевская не стала.
Вас также могут заинтересовать новости о Могилевской:
- Наталья Могилевская кардинально сменила имидж (фото)
- Наталья Могилевская в белоснежном пиджаке на голое тело предложила фанатам выбрать обложку нового альбома (фото)
- "Перебор": Наталья Могилевская нарвалась на жесткий хейт
- "Грудь выпала": появились кадры со дня рождения Натальи Могилевской
- Наталья Могилевская в "леопарде" наделала шума в сети
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram