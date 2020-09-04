Могилевская и Рыжов / фото viva.ua

3 сентября на закрытии "Недели моды" украинская певица Наталья Могилевская появилась вдвоем с известным миллионером,  владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым.

Читайте такжеИрину Билык застукали в интимный момент, СМИ пишут о новом романе звезды (видео)

Парочке сразу же многие "приписали" роман, пишет Viva. Могилевская и Рыжов весь вечер шутили, смеялись и держались за руки. 

"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила", - рассказала артистка.

Правда, официально подтверждать отношения с Рыжовым Могилевская не стала. 

Вас также могут заинтересовать новости о Могилевской:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко