3 сентября на закрытии "Недели моды" украинская певица Наталья Могилевская появилась вдвоем с известным миллионером, владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым.

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Парочке сразу же многие "приписали" роман, пишет Viva. Могилевская и Рыжов весь вечер шутили, смеялись и держались за руки.

"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила", - рассказала артистка.