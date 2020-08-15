"Мисс монобровь" София Хаджипантели снялась в рекламной кампании нижнего белья Agent Provocateur
Греко-кипрская модель София Хаджипантели, известная своей черной монобровью, снялась для рекламной кампании люксового бренда нижнего белья Agent Provocateur.
Кадры с домашней карантинной съемки, опубликовали на странице компании в Instagram.
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На фото 23-летняя модель позирует в кружевном комплекте Karmen марки и черные капроновые чулки. Девушка сидит в кресле оливкового цвета.
«Пришло твое время, наслаждайся своим телом», — говорится в описании к публикации.
Выбор модели для кампании вызвал в сети споры. Одни посчитали, что внешний вид девушки может оттолкнуть покупателей.
«Еще один глупейший тренд — "будь собой". Эта реклама не работает. Девушка просто непривлекательна — вот и все», «Извините, но она совсем не продает ваше дорогое белье. Ее брови отвращают меня», «Брови просто отвратительны», «Если оставляете такие брови, то зачем бреете подмышки?» — прокомментировали подписчики.
Другие наоборот поблагодарили Agent Provocateur за такую рекламу. «Она красавица. Общество не способно это понять», «И лицо, и тело этой девушки прекрасны. Спасибо вам за этот пост», «Она восхитительна, белье волшебное, фото — шедевр!», «Королева красоты» — подписали фото другие пользователи.
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