Он будет помогать украинским военным.

26-летний модель и танцор Иван Гонзик не остался в стороне от войны в Украине и решил стать военным медиком, чтобы помогать украинским защитникам.

В интервью Vogue он рассказал, что в первые дни вторжения России в Украину он записался в ряды территориальной обороны.

"К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в мою жизнь - определенное время салоны красоты вообще не работали, и я должен был вернуться в медицину, чтобы себя обеспечивать. Поэтому 23 февраля я был в военкомате - мы же понимали, что война будет. Я хотел пойти военным врачом в госпиталь, но из-за бюрократических нюансов не сложилось, и я пошел в ТрО, заключил контракт, а 24 просто упаковал вещи и пришел в штаб. Сейчас я заместитель начальника медицинской части", - рассказал Гонзик.

Также он признался, что у него была возможность выехать из Украины в первые дни войны, но он этого не сделал.

"Я военный в запасе - понятно, что, прежде всего, именно нас мобилизуют. Да, возможность уехать из страны в первые дни была, многие приглашали, да и никто особенно мужчин не держал в первые дни войны. Но я не вижу в этом смысле — куда-нибудь бежать. Здесь от меня будет пользы больше - поэтому я остаюсь", - добавил парень.

Напомним, ранее модель Prada и Lacoste Лев Улесов отправился на передовую защищать Украину.

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