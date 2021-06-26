Популярная модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
На новом снимке Роуз позирует сидя на белоснежном диване. Возле нее лежит роскошный букет цветов. Девушка надела бело-розовый сарафан от @prettylittlething с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло пышную грудь модели.
Волосы модель распустила, примечательно, что она на снимке без макияжа.
Читайте такжеСоблазнительная модель Деми Роуз поделилась свежим фото с отдыхаРоуз указала локацию, где был сделан снимок - это популярный испанский курорт Ибица.
"Сказочная роза", - подписала снимок модель.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами и признаниями в любви.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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