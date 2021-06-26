Известная 26-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым снимком.

Популярная модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

На новом снимке Роуз позирует сидя на белоснежном диване. Возле нее лежит роскошный букет цветов. Девушка надела бело-розовый сарафан от @prettylittlething с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло пышную грудь модели.

Волосы модель распустила, примечательно, что она на снимке без макияжа.

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"Сказочная роза", - подписала снимок модель.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами и признаниями в любви.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Иван Бойко