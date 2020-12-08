В конкурсе победила Елизавета Ястремская.

В конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная"-2020 победила прошлогодняя вице-Мисс Елизавета Ястремская.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

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В связи с пандемией коронавируса не проводилось масштабное событие, чтобы не подвергать опасности людей.

"Мы приняли единственно верное решение в этом году - отказаться от проведения конкурса в масштабном формате, привычном для "Мисс Украина Вселенная". Титул "Мисс Украина Вселенная"-2020, решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", который поддержал ее единогласно, будет передан "Первой вице-Мисс Украина Вселенная"-2019, киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная"-2020", - сказано в публикации.

Организаторы решили отдать победу Елизавете, так как она активно занимается не только своим внешним видом, но и духовным развитием.

"Сказать, что я невероятно счастлива - ничего не сказать! О титуле "Мисс Украина Вселенная" я мечтала с детства, делала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул "Первая вице-Мисс Украина Вселенная"-2019. А в этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь", - призналась Елизавета.

Что известно о Елизавете Ястремской:

Девушка родилась в многодетной семье

Владеет несколькими иностранными языками

Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг"

Работала моделью и снялась для нескольких известных журналов

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Автор: Диана Могилевич