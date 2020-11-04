Эвер Габо - самой старшей дочери популярной актрисы исполнилось 13 лет.

Звездная голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежие фото с празднования 13-летия дочери Эвер Габо.

Читайте такжеДети Миллы Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети (видео)На фото изображена дочь актрисы. "С днем рождения @evergaboanderson!! Какая радость быть твоими родителями! Это были самые веселые и интересные 13 лет в моей жизни! Ты всегда заставляешь всех вокруг улыбаться и прекрасно проводить время. Ты такая очаровательная, ты в самом деле являешься замаскированным единорогом, и мы тебя так обожаем!!", - подписала снимки звездная мама.

Поклонники засыпали дочь актрисы поздравлениями и отметили их сходство.

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Автор: Ирина Погорелая