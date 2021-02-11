Артистка призналась, что муж ее поддерживал.

Украинская певица Мика Ньютон рассказала, как ее болезнь - рак яичника - пережил муж.

В "ЖВЛ", которая выходит на "1+1", артистка поделилась, что долгое время она игнорировала свое плохое самочувствие и постоянно вздутый живот.

Мика думала, что вопрос в ее неправильном питании. Поэтому села на диету и решила заняться горячей йогой. Читайте также"Положительные мысли исцеляют": Мика Ньютон рассказала, как вылечилась от рака

Когда девушка обратилась к врачам, у нее обнаружили огромную кисту. Но медик ошеломил: у 33 - летней певицы - онкология. Действовали быстро - в Америке нашли онколога. Назначили вторую операцию, которая вместо 2 часов длилась аж 4,5.

Все это время во время лечения рядом с ней был любимый Крис. Он поддерживал жену.

"Я никогда не забуду – три часа ночи, он сидит и плачет... Меня очень пробивает это. Так мужественно он это воспринял", - призналась артистка.

Но постоянные стресс и напряжение сделали свое дело. Однажды утром Крис не узнал себя в зеркале: у него перекосило лицо. Исправить все, по словам Ньютон, помогла иглотерапия.

"И в это время мне звонит онколог – есть хорошая новость. Все пришло отрицательное. И ты с третьей стадии переходишь на первую", - рассказала певица.

Ей не понадобилась долговременная химиотерапия. Ей не вырезали второй яичник. Эту историю Мика называет чудом.

Кто такая Мика Ньютон

Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) в 2002 году победила на фестивале «Черноморские игры» в Скадовске. На победительницу обратил внимание продюсер Юрий Фалеса. Именно он придумал для певицы псевдоним.

26 февраля 2011 года Ньютон победила в финале украинского национального отбора на конкурс "Евровидение 2011". 12 мая Мика Ньютон выступила под шестым номером во втором полуфинале Евровидения в Дюссельдорфе и получила право участвовать в финале, который состоялся 14 мая. В финале с песней Angel певица заняла 4 место, набрав 159 баллов.

В декабре 2018 года вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.

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Автор: УНИАН