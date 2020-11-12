У него біла резиденция в сосновом бору.

Сатирик Михаил Жванецкий после смерти оставил недвижимости на полмиллиарда рублей.

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Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

У него были роскошный дом в сосновой чаще и квартира с видом на центр Москвы. Он владел домом площадью 540 квадратов. А стоит такая недвижимость 150 миллионов рублей (1,9 млн долларов).

В 2009 году он купил 6-комнатную квартиру площадью 252 кв.м. в элитном ЖК «Дом писателей» на Старопименовском переулке. Один квадратный метр стоил около одного миллиона рублей. В целом эта квартира стоила около 300 миллионов (3,8 миллиона долларов).

Еще Жванецкий владел загородным домом с небольшим участком в 10 соток. Он оценивается в 30 миллионов рублей (почти 390 тысяч долларов).

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Автор: УНИАН