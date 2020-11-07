Точная дата и место похорон станут известны позже.

Известного сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве.

Об этом сообщил изданию "Подъём" директор артиста Олег Сташкевич. По его словам, организация похорон в Одессе не рассматривается.

"Нет, не рассматривается. Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", - сказал он.

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Сташевич добавил, что прощания с Жванецким не будет из-за пандемии коронавируса: "Не будет прощания. Конечно, сейчас нельзя собираться".

Точную дату и место похорон сообщат позже.

Смерть Михаила Жванецкого

6 ноября стало известно о смерти 86-летнего сатирика Михаила Жванецкого. Сатирик написал более десяти книг. Он - почетный гражданин Одессы, народный артист Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие о смерти сатирика и выразил соболезнования всем, кто его любил и знал. Пост президента вызвал возмущение в сети. Зеленскому напомнили, что Жванецкий был российским артистом и даже получил награду от Путина.

Известно, что ранее Жванецкий объявлял о прекращении публичных выступлений. Еще летом он говорил о том, что давно не выходит из дома из-за плохого самочувствия. В связи с этим он больше не может регулярно выступать на телевидении.

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Автор: Юрий Годован