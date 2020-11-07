Михаила Жванецкого похоронят в Москве / УНИАН

Известного сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве.

Об этом сообщил изданию "Подъём" директор артиста Олег Сташкевич. По его словам, организация похорон в Одессе не рассматривается.

"Нет, не рассматривается. Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", - сказал он.

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Сташевич добавил, что прощания с Жванецким не будет из-за пандемии коронавируса: "Не будет прощания. Конечно, сейчас нельзя собираться".

Точную дату и место похорон сообщат позже.

Смерть Михаила Жванецкого

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Автор: Юрий Годован