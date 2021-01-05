По словам девушки, Михаил ей постоянно изменял.

В программу "Беспалов music", в которой разоблачают известных людей, написала экс-девушка нового "холостяка" Михаила Заливако.

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По ее словам, он самовлюбленный нарцисс. Также она отметила, что он зависит от мнения своей мамы, и в отношениях часто ей изменял.

"Он неплохой парень, но очень много комплексов и очень зависит эмоционально от своей мамы. Делает все, как она скажет. Мне в отношениях он изменял. Пытаясь самоутвердиться, он гонится за количеством, а не за качеством девушек. Подкупает своим очарованием и глазами, но постепенно все исчезает", - рассказала о Михаиле бывшая девушка.

Подписчики канала отметили, что Михаил в качестве нового "холостяка" им не нравится. Они считают что нужно было выбрать нормального мужчину, а не, как всегда, богача. По их мнению, не на деньгах держится этот мир.

Кто такой Михаил Заливако:

Михаил стал 11 главным героем шоу "Холостяк"

Ему 31 год и он является бизнесменом

В прошлом году он совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев

На проекте он мечтает встретить свою настоящую любовь

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Автор: УНИАН