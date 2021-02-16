Состояние артиста уже стабилизировалось.

Известный актер и певец Михаил Боярский попал в больницу после прививки от коронавируса.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Супруга артиста Лариса Луппиан рассказала, что пока точного диагноза Боярскому не поставили. Да и сам COVID-19 ему не подтвердили. По словам Боярского, он чувствует себя уже намного лучше.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», - сказала Луппиан.

Чем известен Михаил Боярский:

В 2014 году подписал Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму

В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины

В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года на четвёртый срок

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Автор: УНИАН