Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками серией новых снимков, на которых запечатлена в стильном цветном луке.
Читайте такжеАктриса популярного в Украине телесериала изменилась до неузнаваемости после "уколов красоты"На фото 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и нежным макияжем, на губах виден розовый блеск. На актрисе надета цветная блуза с цветочным принтом и розовые брюки.
Автором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц. Фотосет был снят в берлинской фэшн-студии Paris44.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.
Новости по теме
- Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессии
- Актриса Мерьем Узерли всполошила фанатов интригующим фото
- Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала, как выглядела 25 лет назад
- Звезда "Великолепного века" свела с ума сеть горячим фотосетом
- Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала фото в "осеннем" образе
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram