Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками серией новых снимков, на которых запечатлена в стильном "осеннем" луке.
Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" свела с ума сеть горячим фотосетомАвтором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц. На фото 36-летняя актриса изображена с распущенными волосами и почти без макияжа, только на губах виден розовый блеск. На актрисе одет свитер изумрудного цвета с высокой горловиной.
Фотосет был снят в берлинской фэшн-студии Paris44.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее "теплого" образа и засыпали звезду комплиментами.
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