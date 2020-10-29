Звезда снялась в чувственной фотосессии, показав лицо почти без макияжа.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками серией новых снимков, на которых запечатлена в стильном "осеннем" луке.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" свела с ума сеть горячим фотосетомАвтором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц. На фото 36-летняя актриса изображена с распущенными волосами и почти без макияжа, только на губах виден розовый блеск. На актрисе одет свитер изумрудного цвета с высокой горловиной.

Фотосет был снят в берлинской фэшн-студии Paris44.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее "теплого" образа и засыпали звезду комплиментами.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая