Звезда показала домашние фото почти без макияжа.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками парой новых снимков, на которых запечатлена в домашнем луке.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли предстала в чувственном образеНа снимках 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и нежным макияжем, на губах виден розовый блеск. На актрисе надето красное кружевное платье поверх черных штанов и гольфа, а также серые носки.

Примечательно, что на актрице не надето никаких украшений кроме часов.

Также актриса не подписала свои снимки.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

Напомним, что в Украине актриса известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".

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Автор: Ирина Погорелая