Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками парой новых снимков, на которых запечатлена в домашнем луке.
Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли предстала в чувственном образеНа снимках 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и нежным макияжем, на губах виден розовый блеск. На актрисе надето красное кружевное платье поверх черных штанов и гольфа, а также серые носки.
Примечательно, что на актрице не надето никаких украшений кроме часов.
Также актриса не подписала свои снимки.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.
Напомним, что в Украине актриса известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".
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