Узерли поделилась с поклонниками новыми фото \ instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками серией новых снимков, на которых запечатлена в стильном и нежном луке.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли предстала в чувственном образеНа снимках 36-летняя актриса изображена с распущенными волосами и нежным макияжем, на губах виден розовый блеск. На актрисе надета только шелковая рубашка лилового цвета.

Автором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц. Фотосет был снят в берлинской фэшн-студии Paris44.

Примечательно, что на актрице не надето никаких украшений.

Поклонникам понравился образ актрисы \ instagram.com/meryemuzerlimeryem

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

В Украине актриса известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век" \ instagram.com/meryemuzerlimeryem
Автором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц \ instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Автор: Ирина Погорелая