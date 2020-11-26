Звезда снялась в чувственной фотосессии, показав лицо почти без макияжа.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками серией новых снимков, на которых запечатлена в стильном и нежном луке.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли предстала в чувственном образеНа снимках 36-летняя актриса изображена с распущенными волосами и нежным макияжем, на губах виден розовый блеск. На актрисе надета только шелковая рубашка лилового цвета.

Автором фотосессии стал немецкий фотограф Крис Гонц. Фотосет был снят в берлинской фэшн-студии Paris44.

Примечательно, что на актрице не надето никаких украшений.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

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Автор: Ирина Погорелая