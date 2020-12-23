Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками парой новых снимков, на которых запечатлена в нежном луке.
Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" предстала в нежном образеНа снимках 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и едва заметным макияжем. На актрисе надето легкое платье и бежевые сапожки.
В качестве украшений актриса надела на один палец несколько колец с камнями.
Узерли никак не подписала свои снимки.
Снимки сделал немецкий фотограф Рико Зартнер.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.
Напомним, что в Украине актриса известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".
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