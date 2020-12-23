На снимках 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и едва заметным макияжем.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в популярном сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками парой новых снимков, на которых запечатлена в нежном луке.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" предстала в нежном образеНа снимках 36-летняя актриса изображена с собранными волосами и едва заметным макияжем. На актрисе надето легкое платье и бежевые сапожки.

В качестве украшений актриса надела на один палец несколько колец с камнями.

Узерли никак не подписала свои снимки.

Снимки сделал немецкий фотограф Рико Зартнер.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

Напомним, что в Украине актриса известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".

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Автор: Ирина Погорелая